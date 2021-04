Czy krzesło ogrodowe musi być twarde i niewygodne? Obalamy mit

Krzesła ogrodowe – poznaj najpopularniejsze rodzaje

Ponadczasowe, uniwersalne i niezawodne. Występują w wielu formach, kolorach i odcieniach, tak więc dopasowanie odpowiedniego modelu do danej aranżacji nie powinno sprawiać trudności. W ofertach sklepów znajdziesz zarówno modele wykonane z samego drewna, jak i z połączenia drewna i metalu. Drewniane krzesła są dość praktyczne, bo ustawione w pełnym słońcu nie nagrzewają się zbyt mocno. Ich wadą jest za to podatność na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych – tylko odpowiednia impregnacja zapobiegnie płowieniu, pękaniu i odkształceniom drewna.

Rattan to naturalny surowiec pozyskiwany z łodyg pnącej palmy o nazwie rotang. Jest to jeden z najbardziej wytrzymałych, a jednocześnie elastycznych gatunków drewna. Wykonane z tego materiału krzesła często występują w naturalnym kolorze, ale bez problemu można też znaleźć wersje malowane. Rattan najlepiej sprawdza się na zadaszonym tarasie – niestety jest podatny na wilgoć i pod wpływem deszczu czy rosy może się szybko zniszczyć. Zaletą wykonanych z niego mebli jest za to lekkość i duża ozdobność – rattanowe plecionki często zachwycają fantazyjnością.