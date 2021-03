​"Czy ktoś zauważy, jak umrę?". Raport o Samotności

"Depresja, negatywne myśli, obniżony nastrój, agresja, samookaleczanie się, a w skrajnych wypadkach nawet próby samobójcze - to realne skutki przymusowej izolacji" - czytamy w Raporcie o Samotności. Z problemami o podłożu psychicznym, które wywołała pandemia, Polacy będą musieli walczyć latami. Już teraz okazuje się, że ze stresem i życiem w izolacji nie radzi sobie ogromna liczba obywateli. W 2020 r. po raz pierwszy od dwudziestu lat liczba osób podejmujących próbę samobójczą przekroczyła granicę 12 tys. osób w skali roku. Aż 43 proc. z nich zakończyła się śmiercią. Pełną treść Raportu o Samotności znajdziesz tutaj.

Epidemia samotności

- Nie ma grupy wiekowej, która nie odczuwałaby negatywnych skutków zmian, jakie zaszły w następstwie pandemii - pisze w Raporcie o Samotności dr hab. Łukasz Okruszek, Profesor Instytutu Psychologii PAN. Co trzeci Polak powyżej 75. roku życia mieszka sam, a aż 2,5 miliona rodziców opiekuje się dziećmi samotnie. Kwota zaległości osób, którzy nie płacą alimentów sięga już prawie 11,4 mld zł. Z kolei liczba rozpraw i posiedzeń sądowych dalej spada. I choć pogłębiająca się przez pandemię koronawirusa samotność dotyka każdej z grup społecznych i wiekowych, to dalej najbardziej narażeni na nią są seniorzy.

Poruszające historie starszych osób

Pani Helena kończy w tym roku 90 lat. Mieszka w pustostanie bez łazienki i kuchni, na klepisku przykrytym starym dywanem. Czasami prosi sąsiadów, by kupili jej wodę do gotowania. W pandemii trudno nawet o to, bo ludzie często boją się wychodzić, unikają kontaktu. Z kolei Jan i Marianna są już po 80., nie mają nikogo poza sobą. Ich dzieci nie żyją od ponad 10 lat. Starsi państwo mieszkają w oddali od sklepów czy innych domków, a pan Jan jeździ na zakupy rowerem. "Marzymy o tym, aby żadne z nas nie musiało zostać samo na tym świecie" - mówią.