Czy można iść na cmentarz w czasie epidemii koronawirusa? Znamy odpowiedź

Koronawirus. Czy można iść na cmentarz?

Wśród pytań od widzów pojawiła się kwestia dotycząca odwiedzin na cmentarzach. Mecenas wyjaśnił, że nie ma przeszkód, by odwiedzać cmentarze. "Od samego początku, co do zasady, administracje cmentarne same decydowały o tym, czy cmentarze są otwarte, czy zamknięte. Wiemy, że Cmentarz Powązkowski w Warszawie był zamknięty, natomiast Cmentarz Bródnowski już wyłącznie sugerował odwiedzającym, aby ograniczali przychodzenie bądź przychodzili pojedynczo. Inne cmentarze komunalne były cały czas otwarte" – mówił.