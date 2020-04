WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 cmentarzekoronawirus Karolina Błaszkiewicz 4 godziny temu Koronawirus. Czy można iść na cmentarz? Pytamy cmentarze komunalne Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy w czasie pandemii można odwiedzać groby bliskich. To nie zostało precyzyjnie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Sprawdzamy więc, jak wygląda sytuacja. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Czy wolno odwiedzić cmentarz w czasie pandemii? (Agencja Gazeta) Koronawirus. Czy można iść na cmentarz? "Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 2 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. Cmentarz Powązkowski zostaje zamknięty dla osób odwiedzających groby. Pochówki zmarłych odbywają się bez zmian, z zachowaniem obowiązujących obecnie ograniczeń sanitarnych" – taki komunikat pojawił się ostatnio na stronie Archidiecezji Warszawskiej. Czy 11 kwietnia zasady się zmienią? Nie wiadomo. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, przypadków zachorowań na koronawirusa z dnia na dzień przybywa. Ale zarówno kościół, jak i służby, na czele z policją, sugerują wstrzymanie się z odwiedzinami cmentarzy, jeżeli nie jest to w tej chwili konieczne. Z informacji pojawiających się w sieci wynika, że cmentarze komunalne funkcjonują normalnie. Choćby w Łodzi, Lublinie, Częstochowie czy na Śląsku. My dzwonimy do kancelarii Cmentarza Północnego w Warszawie. – Można przychodzić. Cmentarz jest otwarty. Ograniczenia oczywiście istnieją, jak choćby to, że zabronione są zgromadzenia. Cmentarze parafialne są pozamykane – słyszymy. Potwierdza to też komunikat Zarządu Cmentarzy Komunalnych w stolicy. "W związku z minimalizowaniem zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie ogranicza swoją działalność wyłącznie do spraw związanych z bieżącymi pogrzebami". "W związku ze stanem epidemii i rozporządzeniami administracyjnymi Cmentarz Powązkowski pozostaje zamknięty dla osób odwiedzających do 11 kwietnia" – czytamy z kolei na stronie Archidiecezji Warszawskiej. Podobnej decyzji za to nie wydała np. Archidiecezja Łódzka. Czym innym jest udział w pogrzebie, a czym innym wybranie się na cmentarz w celu umycia grobu czy zapalenia zniczy. W rozmowie z portalem wyborcza.pl aspirant Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowa częstochowskiej komendy policji, ostrzegła, że trudno uznać taką potrzebę za pilną, bytową lub zdrowotną, o których mowa w aktualnie obowiązujących przepisach. – My, oczywiście, rozmawiamy z obywatelami, pytamy, ustalamy, ale trzeba się liczyć, że w takim nieuzasadnionym przypadku wyjścia z domu ktoś zostanie upomniany, a nawet ukarany – powiedziała. Podjęliśmy również próbę kontaktu z Konferencją Episkopatu Polski. Chcieliśmy dowiedzieć się, kto podejmuje decyzję o zamknięciu cmentarzy parafialnych i czy 11 kwietnia te, na które dziś nie można chodzić, zostaną ponownie otwarte. Od środy, 8 kwietnia, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo „dziękuję”, nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot. Zobacz także: Smacznego na dzień dobry! Odcinek 1: przepis na pyszne pancakes Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze