Te prace ogrodowe wykonaj w październiku. Pozbędziesz się szkodników

Październik to jeden z najbardziej malowniczych miesięcy w roku, kiedy liście zmieniają kolory, a powietrze nabiera świeżości. To także okres, gdy ogrodnicy przygotowują swoje zielone królestwo na nadchodzące zimowe miesiące. W tym miesiącu warto zainwestować swój czas na prace w ogrodzie, aby cieszyć się zdrowymi roślinami i pięknym otoczeniem w kolejnym sezonie.

Październik to jeden z kluczowych miesięcy dla ogrodników. Właśnie teraz warto zająć się ostatnimi pracami, które przygotują ogród na nadchodzącą zimę. Od czego zacząć?

W pierwszym kroku powinieneś zebrać opadłe liście . To nie tylko kwestia estetyki, ale także zdrowia roślin. Liście mogą stać się schronieniem dla szkodników oraz stanowić doskonałe miejsce do powstawania pleśni i grzybów, dlatego ich usunięcie jest niezwykle ważne.

Nie zapomnij o przekopywaniu gleby. Warto to zrobić, póki jest jeszcze ciepło, dopóki ziemia pod wpływem przymrozków nie zaczęła zamarzać. Dorzucając do ziemi kompostu, wzbogacisz ją w składniki odżywcze potrzebne do rozwoju roślin w przyszłym roku.