Czy spożycie produktów przed zapłatą jest karalne? Ekspert zabrał głos

Towary, które znajdują się w sklepach, przed zakupem należą do sieci, a nie do klienta. Dlatego też spożycie bułki, jogurtu czy batonika przed uiszczeniem odpowiedniej opłaty może zostać uznane za kradzież. Wszystko oczywiście zależy od tego, czy przy kasie zapłacimy za dany towar, czy też nie.

