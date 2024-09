Kupujesz bułki w Biedronce? Sprawdź górny róg półki

Biedronka to jedna z największych sieci handlowych. Cieszy się dużą popularnością wśród Polaków, którzy kupują tutaj podstawowe produkty spożywcze, w tym różne rodzaje pieczywa. W ofercie dyskontu znajdziemy zarówno pszenne, jak i pełnoziarniste bułki oraz chleb.

Szuflady z pieczywem są stałym elementem wyposażenia dyskontów, choć znajdują się w różnych miejscach. To wygodne rozwiązanie doskonale sprawdza się, gdy szuflady są w pełni zaopatrzone. Problem pojawia się, gdy ostatnia bułka zostaje na końcu najniższej szuflady, co znacznie utrudnia do niej dostęp.