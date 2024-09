Obcokrajowiec powiedział, co zdziwiło go w Polsce

Przyjechał do Polski. Zdziwił się tym, co zobaczył w markecie

Obywatel Kuby, mieszkający na co dzień w Hiszpanii, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat nietypowych dla niego produktów i rozwiązań, które odkrył w Polsce. Zdziwiły go m.in. żółte pomidory i papier do zabezpieczania deski klozetowej.

Polskie supermarkety codziennie przyciągają tłumy klientów. Wśród nich są nie tylko Polacy, ale też ci, którzy przybyli tu z różnych zakątków świata. Obywatel Kuby, który na co dzień mieszka w Hiszpanii, powiedział, co zaskoczyło go w polskim markecie.

Swoimi obserwacjami podzielił się na swoim kanale @jansiandjulia na TikToku. Okazało się, że to, co dla Polaków jest zupełnie zwyczajne, dla obcokrajowców może być prawdziwym odkryciem.

Był zdziwiony tym, co znalazł na półkach

Jednym z pierwszych produktów, który wzbudził zdziwienie Kubańczyka były... żółte pomidory. To produkt znany wielu Polakom.

Jednak dla mieszkańca Kuby, który większość życia spędził w Hiszpanii, widok pomidorów w innym kolorze niż czerwony był prawdziwą nowością. Nie przypuszczał nawet, że to możliwe.

© TikTok | jansiandjulia

Kolejną niespodzianką była pomarańczowa wersja Nestea – popularnej mrożonej herbaty, którą każdy Polak bez problemu znajdzie na półkach sklepów spożywczych.

Chociaż napój ten spotykany jest w wielu państwach, jednak w Hiszpanii pomarańczowy wariant jest trudny do znalezienia.

Największym jednak zaskoczeniem były dla niego... karty prezentowe! Kubańczyk zauważył je przy kasach Lidla – karty o wartościach 50, 100 i 200 złotych, które można kupić bezpośrednio w sklepie.

W Hiszpanii również można spotkać karty podarunkowe, ale nie w marketach spożywczych.

© TikTok | jansiandjulia

Papier do zabezpieczenia sedesu

Jego zaskoczenie wzbudził także jednorazowy papier do zabezpieczania deski klozetowej, który spotkał w polskich toaletach publicznych. "To niesamowite" – napisał autor TikToka, przyznając, że wcześniej nie spotkał się z takim rozwiązaniem. Papier rozkłada się na desce toalety, aby uniknąć kontaktu z powierzchnią, co pomaga w utrzymaniu higieny i zapobiega przenoszeniu infekcji. Po użyciu trafia do kosza.

© TikTok | jansiandjulia

Innym tematem, który zaintrygował go w Polsce, były wesela. Obcokrajowiec nie krył zdumienia, jak bogata jest oferta kulinarna podczas tego typu uroczystości. Duże porcje i nieustanne dokładki mocno go zdziwiły.

© TikTok | jansiandjulia

Zdumiała go również obecność specjalnych koszyków w łazienkach, które były wypełnione różnymi przydatnymi artykułami. Chusteczki, plastry, dezodorant, a nawet gumki do włosów – to wszystko było dostępne dla gości, by ci mogli odświeżyć się i zadbać o drobne potrzeby podczas trwania imprezy. "To jest wspaniałe!" – stwierdził.

