Czy straż miejska może wejść do naszego domu? Są pewne wyjątki

Inaczej ma się sytuacja w przypadku straży miejskiej. Ma ona prawo wejścia do lokalu w celu sprawdzenia, co jest spalane w piecu. Wprowadzenie do lokalu jest konieczne w sytuacjach, gdy upoważnienie wydał burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Z kolei straż pożarna ma prawo wejścia do mieszkania, jeśli występuje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz zagrożenie mienia. Straż pożarna nie potrzebuje do tego żadnych upoważnień.