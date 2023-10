Ksiądz wdał się w romans z mężatką. Nagie zdjęcia widział cały powiat

Parafianie Trzcinicy powiedzieli "Wyborczej", że śledczy niczego nie znaleźli, oddali telefon i przeprosili, że tak długo to trwało. Miejscowi wcześniej ostrzegali też kolejnych parafian przed księdzem. "Pilnujecie żon, bo Wiesław wchodzi do gry" - podawała "Gazeta Wyborcza". Ks. Wiesław szybko zniknął z nowej parafii, ponieważ do kurii dotarły jego nagie zdjęcia. Dostarczył je niejaki "Marcel z Warszawy". To właśnie wtedy proboszcz zgłosił sprawę.