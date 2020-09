WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Czy umiesz rozmawiać z partnerem o seksie? Dlaczego warto być otwartym Rozmowy o seksie i intymności nie jednemu z nas sprawiają poważny problem. Wstydzimy się opowiadać drugiej połówce o naszych potrzebach i oczekiwaniach, boimy się jak zostaniemy odebrani. Tymczasem seks, a przede wszystkim intymność, to jeden z filarów każdego udanego związku, dlatego warto przełamać się w sobie i inicjować z partnerem, partnerką rozmowy o naszych potrzebach. Seks, a przede wszystkim intymność, to jeden z filarów każdego udanego związku Materiał powstał we współpracy z DUREX Do swobodniejszych rozmów spróbuje nas zachęcić Bartosz Dombrowski, który stworzył na potrzeby kampanii „Głośni w łóżku" marki Durex, spot reklamowy i serię filmów dokumentalnych. Porozmawialiśmy z nim o tym, czy szczera komunikacja wystarczy, by utrzymać dobry związek, która z par kampanii najbardziej zapadła mu w pamięć i jak udało mu się zachęcić występujące pary do opowiedzenia o swoich doświadczeniach. Rozmowa z partnerem to jedno, ale otwarcie się przed kamerami to na pewno spore wyzwanie. Jak zachęciłeś pary do opowiadania o tak intymnych sprawach? Czy ciężko było przełamać ich ewentualny lęk? Na całość nałożyło się kilka spraw. Rozmowy castingowe były prowadzone zdalnie, a żeby się przed kimś otworzyć, trzeba przede wszystkim mu zaufać. Bez bezpośredniego kontaktu było to tym bardziej trudne. Ja sam musiałem najpierw otworzyć się przed bohaterami, by potem oczekiwać tego samego od nich. Musiałem opowiedzieć im trochę o swoich sprawach, by następnie oni opowiedzieli mi trochę o swoich. Ważne było również to, że mieli oni wgląd w montaż, dzięki czemu czuli się nie tylko, jak bohaterzy tych filmów, ale także, jak twórcy. Nie byli tylko obiektami pozbawionymi wpływu na efekt finalny, ale sami mogli poczuć odpowiedzialność za swoje odcinki. Przez to, że gdzieś tam wspólnie, razem z nami, wymyślali konkretną scenę, stało się to prawdziwie intymne. Spośród wszystkich par udało się wyłonić cztery dające pełen przekrój związków. Która relacja najbardziej zapadła Ci w pamięć i dlaczego? Nie mam jakiegoś faworyta. Wszystkich bohaterów tak samo lubię i wszystkie historie podobnie mnie urzekły. Każda z tych osób jest absolutnie unikatowa i piękna. Wszystkie historie osiągnęły także równy poziom, wszystkie są prawdziwe, intymne i o tych właśnie osobach. To, co mi się najbardziej w tym wszystkim podoba, to ta różnorodność. Nasz kraj uchodzi za stosunkowo pruderyjny, wstydzimy się tematu seksu, intymności. Przynajmniej tak było dotychczas. Czy uważasz, po zrealizowaniu tej kampanii, że w społeczeństwie zachodzi jednak przemiana czy problem może się pogłębia? Nie mnie do końca to oceniać. Wydaje mi się, że nie poruszyliśmy jakiegoś tematu tabu, staraliśmy się po prostu pokazywać prawdziwe relacje, bez upiększania czy obrzydzania. Udokumentowaliśmy rzeczy takimi, jakimi są. Czy coś się zmieni? Takie przełamania są zawsze indywidualne, niezależnie od postawy ogółu. To zależy od wielu rzeczy, od kontaktu z rodzicami, od doświadczeń, jakie się ma. Nie chcieliśmy serią dokumentów komentować rzeczywistości, a pokazać, że seks jest ważny i warto o nim rozmawiać. Ogólnie mam odczucie, że ludzie za mało rozmawiają i nie jest to sprawa kulturowa, związana tylko z Polską. Mam wrażenie, że na Zachodzie ludzie także są skrępowani i wpływa na to ich zawód, to czy mają czas na seks, na rozmowę o nim. To problem uniwersalny, nawet tych bardziej wyzwolonych krajów, gdzie ludzie mają po prostu coraz mniej czasu na seks, na intymność. Z perspektywy ostatnich wydarzeń, protestów LGBTQ+ oraz ich odbioru - czy nie boisz się negatywnego odbioru historii jednej z par? Oczywiście, że się boję ale właśnie dlatego staraliśmy się ich pokazać takimi, jakimi są. Po prostu być w tym miejscu, gdzie oni żyją i przedstawić ich historię nie tylko pod względem seksualnym, ale także miłosnym. Jest to para, która chce być ze sobą długo, planują wspólną przyszłość i troszczą się o siebie nawzajem. Skupiliśmy się właśnie na tym, by pokazać relację ze strony ludzkiej. Że para chce być akceptowana i o to walczy. Wszyscy się obawialiśmy, jak to będzie odebrane przez nasze społeczeństwo, bo mamy wrażenie, że jego część ma inny obraz tego, jak to wygląda na poziomie emocjonalnym. Mam nadzieję, że film im to trochę przybliży. DUREX – GŁOŚNI W ŁÓŻKU / JAKUB I DAWID Czy, po obejrzeniu historii bohaterów, można założyć, że wystarczy szczera rozmowa by mieć udany związek i życie seksualne? Nie, nie wydaje mi się, że jest to takie proste. Wpływ na to ma więcej rzeczy, ale rozmowa jest bardzo ważnym punktem wyjściowym. Obserwując nasze pary, czy jesteśmy w stanie wymienić, co stanowi fundamenty dobrego związku i gwarantuje jego trwałość? Komunikacja i miłość, po prostu. Jeżeli dwie osoby faktycznie się kochają i są w stanie rozwiązywać ewentualne problemy rozmawiając o nich, to mają już fundamenty do tego, by tworzyć udany związek na lata. DUREX - GŁOŚNI W ŁÓŻKU / OLA I ANTEK Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, czy chciałbyś zmienić coś w kampanii lub inaczej ją zrealizować? Nie, bardzo lubię te filmy. Jeśli już, to chciałbym mieć ciut więcej czasu na realizacje, żeby nie było to robione w takim pośpiechu. Wchodząc na plan nie miałem pewności czy pary otworzą się na tyle, na ile będzie to potrzebne, czy będą zachowywać się naturalnie, skoro wcześniej wszystko było prowadzone zdalnie. Bałem się, przed realizacją, że takie intymne sceny bez poznania się bezpośrednio, nie wyjdą. Gdy wchodziła kamera, pojawiało się pytanie czy para nadal będzie w stanie się całować, czy jednak się speszy. Na szczęście ta ilość rozmów, którą przeprowadziliśmy pomogła nam to wszystko zrealizować. Sprawiły one, że to było możliwe. Wiemy co jest niezbędne w związku, by utrzymać szczęśliwe pożycie. A czy możesz zdradzić co pary najczęściej wymieniały jako problem, coś, nad czym ciągle muszą pracować? Przy każdej parze staraliśmy się skupić na jednym, ich własnym problemie. Jedna para powinna więcej rozmawiać, druga wręcz przeciwnie. Najważniejsze, by słuchać się nawzajem i dążyć do wypracowania zadowalającego obydwie strony rozwiązania. Tak samo, jak pan Dombrowski, i my zgadzamy się, że komunikacja jest jednym z najważniejszych filarów dobrego związku. Dlatego razem z marką Durex zachęcamy do bycia głośnymi w łóżku i do komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań. Szczera rozmowa i chęć dbania o drugą połówkę, o jej szczęście, dobro i spełnienie, gwarantują, że nasz związek będzie udany. Jeżeli jeszcze zdołamy otworzyć się przed partnerem i znaleźć z nim wspólny język w intymnych tematach, to możemy być pewni, że relacja będzie trwała. Udanej komunikacji i odkrywania się wzajemnie! Materiał powstał we współpracy z DUREX