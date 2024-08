Czym jest adenomiza? Choroba dotyka aż 30 proc. kobiet

Adenomioza to mniej znana, ale bardzo uciążliwa choroba kobiet. Występuje nawet u ok. 30 proc. pań, a jej objawy mogą znacznie utrudnić życie. Czym właściwie jest ta dolegliwość i jak sobie z nią radzić?

Adenomioza to choroba, w której błona śluzowa macic wnika głębiej w mięsień macicy, powodując jego przerost. To prowadzi do bolesnych miesiączek, bólu podczas stosunku czy problemów z zajściem w ciążę. Podobnie jak w przypadku endometriozy, przyczyny jej powstawania nie są do końca poznane. Uważa się, że mogą być to mikrourazy tkanek macicy, na przykład po porodzie czy cięciu cesarskim.