Uprawiają "śmieciowy seks". Konsekwencje bywają opłakane

W chwili silnego głodu, zamiast zjeść wartościowy posiłek, niekiedy sięgamy po fast foody, słodycze lub niezdrowe przekąski, tylko po to, by móc się nasycić. Po pewnym czasie czujemy wyrzuty sumienia, a nasz żołądek znowu domaga się jedzenia.

Podobnie jest z seksem, do którego pary nie przykładają większej uwagi. Z jednej strony zaspokaja on potrzebę fizyczną, z drugiej, nie daje żadnej satysfakcji emocjonalnej. A przecież w licznych badaniach udowodniono, że udane życie seksualne ma pozytywny wpływ na samopoczucie.

Portal elephantjournal.com wskazał 6 szybkich trików, które sprawią, że jakość seksu szybko się poprawi, a seks przestanie być "junk". Na pierwszym miejscu znalazła się wskazówka dotycząca filmów dla dorosłych. Pornografia szybko umożliwia stymulację, przez co później trudno jest się podniecić. Partnerzy mogą stać się bardziej leniwi. Zamiast oglądania takich filmów, warto zacząć czytać literaturę erotyczną lub nawet zacząć pisać własne erotyki. W ten sposób poprawi się wyobraźnia i lepiej będzie można wizualizować swoje zachcianki.

Kolejną radą jest częste unikanie zabawek erotycznych, które mogą przyzwyczaić organizm do silniejszego nacisku. Zamiast wibratora czy innych gadżetów, warto zdecydować się na użycie własnych rąk. Na poprawę życia seksualnego wpływa także połączenie z naturalną energią ciała. Joga, ćwiczenia relaksacyjne, medytacja, a także taniec erotyczny potrafią pomóc w odnalezieniu swoich potrzeb seksualnych.

Jednym z głównych powodów, dla których ludziom trudno jest osiągnąć satysfakcję seksualną, jest stres i blokady emocjonalne. Przepracuj trudne tematy, spróbuj terapii lub medytacji. Zrozum swoje emocje i daj im upust, gdy tego potrzebują. Być może zamiast szybkiego seksu, lepiej jest obejrzeć z partnerem komedię romantyczną? Zrób wszystko, by załagodzić stres, a zobaczysz, że seks przestanie być "śmieciowy".

