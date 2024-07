Zamiast związku, wolą sam seks. Relacji FwB jest coraz więcej

Relacja typu "przyjaciele z korzyściami" to alternatywa dla osób niechętnych stałemu związkowi, gdzie fizyczna atrakcja zastępuje głębsze uczucia. W takim układzie rozwija się intymność cielesna, ale bez tworzenia emocjonalnej bliskości. Ten rodzaj kontaktu umożliwia zaspokajanie potrzeb seksualnych i realizację erotycznych pragnień.

Z pozoru relacja friends with benefits (FwB) wydaje się jasna. Związek oparty jest na regularnym seksie, ale bez romantycznych uczuć. Partnerzy mogą spędzać razem wspólny czas nie tylko na współżyciu, ale również na spełnianiu pasji. Sprawa komplikuje się w momencie, gdy jedna ze stron zaczyna czuć coś więcej niż tylko "przyjaźń z korzyścią". Jeśli druga osoba nie odwzajemnia uczuć, skończy się nie tylko "czerpanie benefitów", ale także znajomość.

Cierpią na seksomnię. "Bardzo wstydzą się tego, co robią"

Specjalista zaznaczył, że tego typu relacja wymaga dojrzałości, ponieważ FwB to w końcu przyjaźń, ale z korzyścią seksualną. Zwrócił uwagę, że obydwie osoby uprawiając seks, czerpią przyjemność, lecz w tym samym czasie nie tworzą związku.

