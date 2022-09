Czym zajmuje się młodsza córka Hanny Lis? Nie poszła w ślady znanej mamy

Wyjazd i usamodzielnienie się zmieniły wiele

Anna zawsze miała silną więź ze swoją siostrą Julią. Kiedy starsza z córek Lis wyjechała do Amsterdamu, Anna szybko postanowiła, że chce do niej dołączyć. Okazało się, że wyprowadzka z rodzinnego domu to świetne wyjście zarówno dla rozwoju 21-latki, jak i ulepszeniu jej relacji z mamą. Okazało się, że wbrew pozorom, odległość zacieśniła więzy, zamiast je rozluźniać.