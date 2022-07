Hanna Lis podzieliła się intymną historią. Przyszła na świat w dramatycznych okolicznościach

Pierwsze minuty życia Hanny Lis

Dziennikarka zdradziła, że pojawiła się na świecie w trudnych okolicznościach. Mama Hanny Lis poddała się niebezpiecznemu zabiegowi. Poród kleszczowy jest bardzo ryzykowny zarówno dla ciężarnej, jak i dla dziecka. Polega on na wyciągnięciu niemowlęcia za pomocą metalowych kleszczy położniczych. Stosowany jest zazwyczaj w sytuacjach, gdy dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz noworodka i jest już za późno na rozpoczęcie cesarskiego cięcia. Hanna Lis stwierdziła, że wpłynęło to na jej późniejszy wygląd.