Dagmara Kaźmierska po wizycie u fryzjera w Egipcie. Efekt metamorfozy robi wrażenie

"W Nowy Rok wchodzimy z uśmiechem, nową energią i nowymi postanowieniami. Robimy to, co lubimy i chcemy. Więcej czasu poświęcamy sobie! I troszkę luzu do życia. Ono naprawdę może być piękne. Tylko czy my je pięknym uczynimy, zależy w największej mierze od nas samych. Nie chcielibyście wiedzieć, ile ja miałam wybojów życiowych. Ale dalej prę do przodu jak tartan! Nie poddaję się nawet na chwilę! I prawie codziennie umieram z bólu, jeśli mam nawet wstać z łóżka, tak bolą mnie te kopyta" - napisała.