Dała koncert w Warszawie. Metaliczne kowbojki to dopiero początek

Ostatnio na Instagramie (jej profil obserwuje ponad 745 tys. osób) opublikowała post, w którym podziękowała fanom, którzy zjechali się do stolicy. Jednocześnie pochwaliła się stylizacją. W czym pląsała na scenie? Farna nie byłaby sobą, gdyby zrezygnowała z błysku i modowego szaleństwa .

Ewa Farna skomponowała stylizację z zaledwie trzech elementów. Ale jakich! W scenicznym looku wokalistki główną rolę odegrały srebrne kowbojki z metalicznym połyskiem , czyli buty, które królowały w trendach rok temu. Jak widać, nie odchodzą jeszcze do lamusa. Kobiety stylizują je z długimi spodniami, sukienkami z rozcięciem i spódnicami midi. Ale Farna chciała pokazać je w całej okazałości.

