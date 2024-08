Farna w szortach i cekinach. Wprawne oko dostrzeże też kabaretki

Ewa Farna zdjęcia swoich koncertowych stylizacji zamieszcza na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemalże 750 tys. internautów. Ostatnio pokazała taką, którą chętnie byśmy odtworzyły, wychodząc na imprezę. Piosenkarka postawiła na eleganckie, białe szorty z wysokim stanem oraz top bez rękawów w całości pokryty srebrnymi cekinami . Duet idealny? Nie ma co do tego wątpliwości.

