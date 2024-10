Prześwitująca bluzka to dopiero początek. Tak ubrała się na wywiad

Wygląda na to, że teraz wyrównuje proporcje. Ostatnio wzięła udział w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim . Do studia Onetu przyszła w śmiałej stylizacji. Równie dobrze mogłaby pokazać się w niej na scenie.

To okrycie gryzło się jednak z resztą, co sprawiło, że stylizacja w ogólnym odbiorze nie prezentowała się najlepiej. Gdyby kozaki były zamszowe (czyli miękkie jak marynarka), ciemnobrązowe i sięgały za kolana, to outfit wyglądałby dużo lepiej. Przynajmniej zachowana zostałaby proporcja dwa do dwóch.