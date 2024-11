Dała popis na scenie. Jej błyszczące jeansy to prawdziwa petarda

Mówi się, że to jej najbardziej osobista płyta. Ale Natalia Kukulska nie ukrywa, że zawsze stawiała na szczerość, a w tworzenie utworów wkładała całe serce. 15 listopada na rynku wydawniczym ukazał się album "Dobrostan" .

Ten, kto powiedział, że biała koszula jest nudna i nadaje się tylko do pracy biurowej, z pewnością nie widział owego egzemplarza. Wokalistka zapięła ją pod szyję, ale dorzuciła do tego masywny, srebrny naszyjnik.

Prawdziwą gratką w stylizacji gwiazdy okazały się natomiast jasne jeansy z szerszymi nogawkami. Modny kolor i krój to dopiero początek – spodnie zostały bowiem pokryte mieniącymi się kryształkami. Właśnie takie chcemy dołączyć do swojej garderoby, by błyszczeć w okresie świąteczno-sylwestrowym.