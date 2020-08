WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Damskie buty sportowe do jesiennych stylizacji - modne modele, które łatwo znajdziesz online Klasyczne sneakersy, uniwersalne trampki, a może oryginalne ugly shoes? Jakie damskie buty sportowe wybrać na jesień? Sprawdź najmodniejsze modele, które kupisz przez Internet! Podpowiadamy, z czym je nosić. Damskie buty sportowe do jesiennych stylizacji wprowadzą nutę nonszalancji. Damskie buty sportowe na jesień – te modele są dominują w trendach Sneakersy już dawno opanowały wybiegi topowych projektantów i ulice miast, dlatego nie mogło zabraknąć ich w jesienno-zimowych trendach. W tym sezonie nosimy je tak, jak w poprzednich – nie tylko na sportowo, ale też ze zwiewnymi sukienkami, damskimi garniturami i, oczywiście, jeansami! To, że sportowe buty na jesień są obowiązkowym elementem kobiecej garderoby, jest pewne. Pozostaje więc tylko wybrać odpowiedni model. Jakie fasony proponują projektanci i słynne sportowe marki?

Niesłabnącą popularnością cieszą się masywne Balenciaga Triple S, które ma dziś w szafie każda fashionistka. Chociaż budzą sporo kontrowersji, nie można im odmówić jednego – są tak wyraziste, że podkręcą każdy look, nawet ten najprostszy. Jeśli mowa o prostocie, do łask wracają klasyczne, minimalistyczne trampki. Na jesień najlepiej wybrać je ze skóry, by były łatwe w czyszczeniu i odporne na niepogodę. Co poza tym? Sneakersy w stylu lat 90.! Złota era butów sportowych przypada właśnie na ostatnią dekadę XX wieku, z której projektanci obuwia czerpią do dziś. Trzeba jednak przyznać, że nowe odsłony znanych sneakersów z czasów hip-hopu i prężnie rozwijającej się mody streetwearowej naprawdę robią wrażenie! Szukasz idealnych na jesień? Wybraliśmy najmodniejsze sportowe buty damskie ze strony domodi.pl! Adidas Falcon – styl lat 90. w nowoczesnej odsłonie Ten kultowy model pokochały fanki mody na całym świecie! Nic dziwnego, Adidas Falcon są efektowne w swej prostocie. Ich typowo sportowy look to klasyka gatunku wśród damskich adidasów, a ilość wersji kolorystycznych przyprawia o zawrót głowy. Nasz hit? Zdecydowanie modele w różu! Takie sneakersy założysz jesienią do sukienki w kwiaty i jeansowej kurtki czy do zestawu z jeansem w roli głównej. Możliwości ich stylizowania jest jednak o wiele więcej. Fila Disruptor – ulubione sneakersy influencerek Bestsellerem na Instagramie są z kolei Fila Disruptor, które wpisują się w modę na ugly shoes. Te charakterystyczne, masywne buty sportowe szybko stały się flagowym produktem marki, która wcześniej nie dorównywała popularnością takim gigantom, jak Adidas czy Nike. Dostępne w wielu opcjach kolorystycznych, ale najbardziej uniwersalne są w bieli. Sprawdzą się w stylizacjach z klasykami lat 90. – mom-jeansami, topami na ramiączkach noszonymi pod ramoneską czy zapinanymi na guziki kardiganami oversize. New Balance 997 – sportowy look w tysiącach kolorów Szukasz typowo sportowych butów do jesiennych stylizacji na luzie? Na pewno przypadną Ci do gustu miejskie sneakersy New Balance 997, których prosta sylwetka jest miłą odmianą dla klasycznych 574-ek. Jeśli zdołasz wybrać najlepszą wersję kolorystyczną wśród tysięcy różnych, zyskasz buty sportowe idealne do noszenia z dzianinowymi dresami, bluzami oversize, legginsami czy sportowymi kurtkami! Nike Air Max 97 – Air Maxy inaczej Wśród najmodniejszych sportowych butów damskich na jesień nie mogło zabraknąć Air Maxów, ale te tradycyjne z 1987 roku trochę się już znudziły. W tym sezonie do gry wkraczają z kolei długo niewidziane Nike Air Max 97, które wyróżniają się nowoczesnym i niebanalnym lookiem. Poduszki powietrzne w podeszwie to pierwszy argument przemawiający za tym, by je kupić. Drugi to design, który świetnie współgra zarówno z jeansowymi rurkami, jak i sukienkami tubami z dzianiny. Reebok Royal Turbo, sneakersy Big Star i inne modele w stylu ugly shoes A co, jeśli poszukujesz idealnych ugly shoes? Wybór modeli jest naprawdę spory. Świetne propozycje ma od kilku sezonów marka Big Star, która, choć słynie z jeansów, genialnie radzi sobie z najgorętszymi, streetwearowymi trendami, również obuwniczymi. Mocnym designem wyróżniają się także Reebok Royal Turbo czy inspirowane butami Balenciagi modele z sieciówek. Każde założysz do kwiecistych sukienek, trencza, jeansów vintage czy białej koszuli. Takie sneakersy to gratka dla prawdziwych fashionistek. Nike Court, Adidas Superstar i Puma Cali – buty dla fanek trampek Ich zupełnym przeciwieństwem są z kolei proste trampki ze skóry, które tej jesieni nosimy nie tylko do sukienek, jeansów czy skórzanych kurtek, ale też do damskich garniturów. Nike Court, Puma Cali czy Adidas Superstar to tylko niektóre z wielu modeli w tym stylu. Sprawdź je i wybierz swój kolor!