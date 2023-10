Damskie kowbojki - jak stylizować je jesienią i zimą 2023?

Skórzane kowbojki w parze z denimem

Kowbojskie buty doskonale komponują się z jeansem. Denim i skórzane kowbojki o każdej długości to para, która sama w sobie jest niezwykle modna. Założyć możesz klasyczne jeansy o wszystkich krojach, szczególnie tych z wysokim stanem. Nie zapomnij o skórzanym pasku do spodni, który będzie dobrany do koloru butów. Jeżeli jednak decydujesz się na odrobinę szaleństwa, spróbuj zestawić z kowbojkami denimową sukienkę-ogrodniczkę. Wspaniale sprawdzi się także spódnica maksi z niebieskiego jeansu. Klasyczne, długie ogrodniczki również mogą być fantastycznym wyborem. Nie bój się eksperymentów - możesz założyć długą sukienkę lub wzorzysty kombinezon, który dodatkowo okryjesz skórzaną kurtką. Takie kreacje są luźne, ale mają swój niepowtarzalny charakter. Zapadającym w pamięć posunięciem będzie założenie kompletu: spodnie jeansowe wraz z jeansową kurtką, a do tego brązowe, skórzane kowbojki, pasek oraz torebka. Klasyka sama w sobie! Warto dodać, że są to buty bardzo uniwersalne - w prosty sposób dobierzesz do nich jeansowy strój także wiosną i latem.