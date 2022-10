Daniel, który spotkał się z Dodą drugi raz, zabrał głos. "Mogła się tak czuć"

Program "Doda. 12 kroków do miłości" wchodzi w swoją finalną fazę. W ostatnim odcinku mogliśmy oglądać drugą randkę piosenkarki z kandydatem o imieniu Daniel. Do tej pory mężczyzna nie zabierał głosu w mediach. Teraz postanowił zrobić wyjątek. Co powiedział?