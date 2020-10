Daniel Martyniuk składa poważną deklarację. Chce oszczędzić córce wstydu

– Przyznaję, że nie powinienem publicznie zdradzać naszych sekretów rodzinnych. Nie udało nam się małżeństwo, ale mam nadzieję, że kiedy wyjaśnimy sobie pewne sprawy, będziemy mogli przynajmniej się przyjaźnić – informuje na łamach "Super Expressu" Daniel Martyniuk . Słowa 31-latka mogą wzbudzać zdziwienie, zważywszy na fakt, że dopiero co mówił, że "wcale nie chciał się żenić" oraz że Ewelina... "złapała" go na dziecko.

Daniel Martyniuk nie będzie już mówił o byłej żonie

W rozmowie z tabloidem Martyniuk przyznał, że przeżył z byłą żoną "kilka pięknych chwil" i obojgu im zależy, żeby ich córeczka, 1,5-roczna Laura, dorastała w miłości, z dala od medialnych kłótni. Syn muzyka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by dziewczynce niczego nie brakowało. Jakiś czas temu na temat alimentów na wnuczkę wypowiadała się Danuta Martyniuk, matka Daniela. W jej słowach wiele było goryczy, nie "miłości", o której teraz mówi 31-latek.

– Wnuczce co miesiąc przesyłam pieniądze. Jak nie dwa, to trzy tysiące. Kupuję jej prezenty… Widuję wnuczkę, mąż niedawno był, jak jechał na koncert, zawiózł prezenty. Tylko Danielowi utrudniają… Daniel utrzymuje córkę. Wysłał 10 tys. On nie pracuje, więc ja wysyłałam i mąż wysyłał. Wszystko mamy udokumentowane. I jeszcze takich alimentów chcą, od kogo oni alimentów chcą? Od Zenka! – żaliła się "Faktowi".