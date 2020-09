Daniel Martyniuk szkaluje byłą żoną. Matka Eweliny Golczyńskiej: Dziś nie chcemy tego komentować

Zaczęło się w dniu rozwodu – syn autora "Przez twe oczy zielone" uznał, że powinien odsądzić od czci i wiary do niedawna jeszcze swoją żonę. Pod sądem utyskiwał, że złapała go na dziecko i musiał wziąć z nią ślub. Jeszcze dalej posunęła się jego matka. W obecności mediów wypominała 20-latce pochodzenie i domagała się zwrotu stuletniego pierścionka zaręczynowego. Potem ujawniła sms-y, które wymieniały. Myślała, że skompromituje nimi mamę małej Laury. Ale Ewelina pokazała wielką klasę.

Daniel Martyniuk – rozwód

"Nie zmienię zdania i chcę, aby Daniel zniknął z naszego życia jak najszybciej na zawsze, bo go tak bardzo nienawidzę za wszystko, co mi zrobił i Lali. Do widzenia" – napisała byłej już teściowej.