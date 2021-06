WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Samodbałość Nikt nie zadba o Ciebie lepiej. Sprawdź » Przejdź na Samodbałość #WSZECHMOCNE Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne danone + 2 marnowanie żywnościdanone polska Informacja prasowa Dzisiaj, 18-06-2021 14:31 Informacja prasowa: Danone Danone wspólnie z Too Good To Go ratują jedzenie - gigant spożywczy dołącza do walki z marnowaniem żywności Takich produktów w Too Good To Go w Polsce jeszcze nie było! Już od dziś użytkownicy aplikacji mogą zamówić produkty mleczne i roślinne w formie paczek-niespodzianek od Danone. Paczki od Danone będą dostępne w Krakowie i okolicach. To początek długofalowej współpracy obu marek dla zdrowia ludzi i dobra naszej planety. Share Danone wspólnie z Too Good To Go ratują jedzenie Źródło: Materiały prasowe Problem marnowania żywności jest jednym z głównym wyzwań współczesnego świata. Podczas kiedy ludność niektórych regionów naszej planety cierpi z powodu niedożywienia, szacuje się, że w Polsce każdego roku 4,8 mln ton żywności ląduje w koszu. To nie tylko strata pieniędzy i czasu, lecz także kolejny cios dla środowiska i klimatu. Dziś, do prawie 3 tys. partnerów Too Good To Go, z takich branż jak hotele, restauracje, kawiarnie i sklepy, oraz prawie 900 tys. klientów, dołącza firma z branży mlecznej i roślinnej – Danone. To pierwszy tego typu partner aplikacji do walki z marnowaniem żywności w Polsce, który udowadnia, że każdy może dołączyć do ruchu pogromców marnowania jedzenia. Problem marnowania żywności w Polsce można rozwiązać Sposób, w jaki produkujemy żywność i zarządzamy nią (system żywnościowy) muszą zmienić się w kierunku bardziej zrównoważonych wzorców, abyśmy mogli zachować naturalne zasoby naszej planety i jednocześnie stawić czoła wyzwaniu wyżywienia 10 miliardów ludzi w 2050 roku. Dzięki połączeniu sił przedstawicieli różnych sektorów naszej gospodarki, w całym łańcuchu produkcji żywności, oraz samych konsumentów, problem jakim jest marnowanie żywności można rozwiązać. Aplikacja Too Good To Go idealnie łączy każdy rodzaj biznesu oraz konsumentów, dla których troska o środowisko naturalne jest ważna. "Too Good To Go to aplikacja, która sprawdzi się w każdym rodzaju biznesu spożywczego. Chcemy współpracować wszędzie tam, gdzie marnuje się żywność, zarówno w lokalnym warzywniaku, jak i u międzynarodowego producenta, jakim jest Danone." – podkreśla Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go. Danone, jako odpowiedzialna firma produkcyjna, zapobiega problemowi marnowania żywności już od lat w całym łańcuchu produkcyjnym. Dołączenie do grona Partnerów aplikacji Too Good To Go jest kolejnym krokiem firmy w kierunku przeciwdziałania marnowaniu wartościowych jogurtów, serków i deserów mlecznych oraz produktów roślinnych. "Dołączenie do Too Good To Go jest uzupełnieniem naszych dotychczasowych działań w ramach przeciwdziałania marnowaniu żywności ograniczając znacząco straty w łańcuchu produkcyjnym i dystrybucyjnym. Teraz chcemy rozszerzyć zakres działania i włączyć nowych partnerów oraz konsumentów. Jesteśmy bardzo ciekawi, z jakim odzewem ze strony użytkowników aplikacji spotka się nasza inicjatywa. W przyszłości planujemy ją rozszerzyć i już teraz podejmujemy kolejne, wspólne i potrzebne na polskim rynku projekty, o których będziemy informować wkrótce." – podkreśla Barbara Bartecka, Dyrektorka ds. jakości w Danone. Materiały prasowe Danone wspólnie z Too Good To Go ratują jedzenie Źródło: Materiały prasowe Rewolucja w walce z marnowaniem z Too Good To Go i Danone oraz siecią restauracji Olimp Już od dziś Pogromcy Marnowania Jedzenia mogą wyszukać paczki-niespodzianki od Danone, w których znajdą m.in. jogurty oraz produkty pochodzenia roślinnego, ze zbliżającą się datą przydatności do spożycia. Uratowane produkty, mieszkańcy Krakowa i okolic, będą mogli odebrać w lokalach gastronomicznych Partnera akcji – sieci Restauracji Olimp należącej do Gastromall Group. "Od prawie dwóch lat jesteśmy aktywnym partnerem inicjatywy Too Good To Go. Razem udało nam się uratować kilkadziesiąt ton pełnowartościowego jedzenia. Jesteśmy przekonani, że wraz z Danone wykonujemy kolejny, znaczący krok w kierunku ograniczenia marnowania żywności. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że wspólnie robimy rewolucję – budujemy odpowiedzialną i świadomą konsumpcję." – mówi Izabela Domaradzka, Dyrektorka Działu Marketingu Gastromall Group. Długofalowa współpraca, by wspierać konsumentów w walce z marnowaniem żywności Szacuje się, że w każdej sekundzie, przez cały rok, wyrzucamy do kosza blisko 153 kilogramy żywności w całym łańcuchu produkcji żywności, z czego aż 92 kg w polskich domach. Dlaczego? Winna jest zazwyczaj data przydatności do spożycia produktu oraz zbyt duże zakupy, które robimy w nieprzemyślany sposób. Zarówno Too Good To Go, jak i spółka Danone, świadome tego problemu, nawiązują szerszą współpracę, której celem jest edukowanie konsumentów, jak ograniczać marnowanie żywności w gospodarstwach domowych. Inauguracja akcji planowana jest na jesieni 2021. Firmy lepsze dla świata Zapobieganie marnowania żywności wpisuje się w ruch B Corp, którego mottem jest wykorzystanie biznesu, jako siły do tworzenia dobra. Firmy tzw. benefit corporation (skrót B Corp) otrzymują specjalny certyfikat potwierdzający, że prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Takim certyfikatem, który jest dokładną oceną każdego aspektu funkcjonowania firmy, może się poszczycić prawie 4 000 firm ze 150 różnych branż z całego świata, w tym Too Good To Go. Spółka Danone w Polsce właśnie przystępuje do certyfikacji, z ambicją otrzymania tytułu w grudniu 2021 roku. W portfolio firmy już teraz są marki spełniające najwyższe standardy społeczne i środowiskowe - Alpro w kwietniu 2021r. z sukcesem przeszło recertyfikację. O Too Good To Go Too Good To Go zrzesza użytkowników we wspólnej walce z marnowaniem żywności, łącząc klientów z miejscami, w których zostało nadwyżkowe jedzenie. Aplikacja wystartowała w Danii w 2016 roku i od tamtej pory zyskała ponad 38.8 milionów użytkowników w 15 krajach. Wśród partnerów Too Good To Go w Europie są m.in.: Carrefour, Paul, Costa, czy sieć hoteli Accor i Scandic. W Polsce z Too Good To Go współpracują takie miejsca, jak: Carrefour, Auchan, Lindt, Starbucks, Pizza Hut, A. Blikle, North Fish, Massolit, Natura Cold Press, MOD Donuts i wiele innych. Misją Too Good To Go jest inspirowanie społeczeństwa i udostępnienie narzędzi do walki z marnowaniem jedzenia poprzez budowanie Ruchu Przeciw Marnowaniu Jedzenia, stworzonego, by wywrzeć wpływ na czterech płaszczyznach: Gospodarstw domowych. Przedsiębiorstw. Edukacji i Polityki. Too Good To Go należy do grona B Corp. społeczności około 2600 certyfikowanych firm z różnych branż, stawiających pozytywny wpływ na świat ponad zyski. W tym gronie znajdują się takie znane marki jak Patagonia. Ben & Jerry's czy Alpro. Obecnie certyfikat B Corp posiada tylko 500 firm w Europie. Globalną CEO jest Mette Lykke. która wcześniej współtworzyła Endomondo. Dowiedz się więcej na www.toogood-togo.com lub odwiedź nasze social media: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedln. O grupie spółek DANONE DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty oraz realizowane projekty i programy - w myśl wspólnej wizji One Planet. One Health - spółki DANONE zachęcają do podejmowania właściwych wyborów żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy. Informacja prasowa: Danone