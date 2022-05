Danuta Holecka zaskoczyła stylizacją. Uwagę przykuwają złote dodatki

Danuta Holecka to jedna z czołowych postaci Telewizji Polskiej. W 1997 roku zadebiutowała jako prezenterka głównego wydania "Wiadomości". Przez lata pracowała w różnych programach emitowanych przez TVP – m. in. "Kurier", "Info Serwis" czy "Minęła dwudziesta", ale ostatecznie w 2016 ponownie wróciła do roli prezenterki wieczornego serwisu. Od 2019 roku jest szefową "Wiadomości" w TVP.