Holecka dziś jest gwiazdą "Wiadomości". Nie uwierzycie, gdzie pracowała jako studentka

Męża poznała w pracy

Zanim jednak trafiła do telewizji, jak wielu młodych Polaków musiała dorabiać sobie w inny sposób. Na studiach jeździła do pracy do Norwegii, gdzie pracowała przy warzywach. Tak zresztą poznała swojego męża, Krzysztofa Dunin-Holeckiego, który organizował te wyjazdy. Mężczyzna był wówczas żonaty, lecz dla przyszłej prezenterki rozwiódł się.