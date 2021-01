WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Wideo + 4 pandemianauczycielenauka zdalnaedukacja zdalna 1 godzinę temu Danuta Kozakiewicz o powrocie do nauki stacjonarnej. Pedagog dzieli się swoim pomysłem Dyrektor jednej z warszawskich szkół, Danuta Kozakiewicz, powiedziała, jakie jej zdaniem muszą zostać spełnione warunki, aby uczniowie i nauczyciele mogli spokojnie wrócić do szkoły. Zdaniem pedagoga nauczyciele muszą zostać podzieleni na trzy grupy. - Bardzo młodzi, którzy w razie czego zachorują lekko, ci, którzy mają przeciwciała oraz ci, którzy zostali już zaszczepieni - wyliczyła w programie "Newsroom". Danuta Kozakiewicz twierdzi, że powrót do edukacji stacjonarnej bez odpowiedniego przygotowania doprowadzi do powtórki scenariusza z września i października. - Mnie się marzy taki scenariusz, w którym to ja i organ prowadzący podejmiemy decyzję o formie powrotu. Czyli od MEN-u dostaniemy zgodę na nauczanie hybrydowe w formie odpowiadającej danemu miejscu - wyjaśniła. Rozwiń