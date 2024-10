Daria ze Śląska rzuciła pracę w korporacji. Dziś jest uznaną artystką

Daria ze Śląska, czyli Daria Ryczek-Zając to uznana polska artystka, która podbija serca Polaków swoją twórczością. Zanim jej piosenki stały się hitami, Daria pracowała w branży IT. Dawną profesję porzuciła, by spełniać marzenia i realizować się jako artystka. Wokalistka ma na swoim koncie wiele nagród, a w najbliższym czasie ma szansę na statuetkę #Wszechmocnej w plebiscycie WP Kobieta. - W każdej pracy trafiałam na fajnych ludzi (...) W IT zajmowałam się naprawianiem skrzynek pocztowych lub komunikatorów. Zaczynałam od najniższego szczebla, pracowałam np. 4 nocki po 12 godzin. Było to stresujące i ciężkie dla ciała, ale z roku na rok wchodziłam na wyższe szczeble (...) Lubiłam tę pracę - powiedziała w rozmowie z Filipem Borowiakiem.

