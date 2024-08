Dawno nie była tak szczera. "Chciałabym jak najdłużej być sprawna"

Danuta Stenka zagrała w wielu znanych i lubianych produkcjach. Gwiazda niedawno przyznała, że aktywne życie zawodowe przełożyło się na jej zdrowie. Wyjawiła też, nawiązując do postaci, którą odgrywa w komediodramacie "Drużyna A(A)", że gdy rozpoczynała swoją karierę zawodową, "alkohol płynął w całej Polsce szerokim strumieniem". - Jego obecność w teatrze czy na planie była tak oczywista, jak dzisiaj nieosiągalnej wówczas kawy - zauważyła w rozmowie z pap.pl.

Swego czasu kariera Danuty Stenki rozwijała się w niesamowicie szybkim tempie. Aktorka grała rolę za rolą, co, niestety, odbiło się na jej zdrowiu. Jak dodała, niektóre osoby nieradzące sobie z takim napięciem, sięgają po "koło ratunkowe" pod postacią alkoholu.

Jak przyznała, zawrotne tempo i ciągły stres sprawił, że postanowiła udać się do psychoterapeuty.

