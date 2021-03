Demograficzny problem w Polsce. Jak rząd chce to zmienieć?

W 2020 roku urodziło się w Polsce najmniej dzieci od 17 lat. To alarmujące dane, które wskazują, że w naszym kraju jest demograficzny problem. Na ten temat wypowiedział się w programie "Newsroom" Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej. – Ta sytuacja nie jest dla naszego kraju dobra. Nie przybywa dzieci z prostej przyczyny, mamy mniej kobiet rodzących. Najbliższa perspektywa też jest podobna. Trzeba wprowadzić w życie inne dodatkowe, abyśmy to zmienili – powiedział Szwed. Jak zatem odwrócić tę sytuację? Rząd planuje m.in. dać dodatkowe wsparcie materialne rodzinom, które mają już jedno lub dwoje dzieci, by zdecydowały się na kolejne.

Rozwiń