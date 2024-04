Dieta po wielkanocnym obżarstwie. Pozbędziesz się świątecznej oponki

10 zasad, które warto wprowadzić do codziennej diety po świętach

Po okresie świątecznego szaleństwa warto wprowadzić do swojego codziennego żywienia zasady, które pomogą zadbać o zdrowie i sylwetkę. Stosując się do opracowanego planu, można szybko zauważyć pierwsze efekty. Przede wszystkim staraj się spożywać regularne posiłki np. co 3 godziny, urozmaić też dietę większą ilością warzyw. Co ważne zaleca się jedzenie trzech porcji warzyw w ciągu dnia. Sięgaj po produkty bogate w błonnik i pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu. Możesz też pić wodę z dodatkiem siemienia lnianego lub herbatki ziołowe.