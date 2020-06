WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 dieta sirtuinowadieta sirt Anna Podlaska 6 godzin temu Dieta SIRT. Przetestowaliśmy sposób odżywiania, który odmienił życie Adele Dieta Adele, czyli inaczej dieta SIRT. Czy warto skoczyć na głęboką wodę, odstawić gluten, jeść przez pierwszych kilka dni jeden posiłek i pić soki owocowo-warzywne? Myślę, że warto. Przetestowałam przez 10 dni dietę, która jest popularna za sprawą oszałamiającej metamorfozy Adele. Tych kilka dni kojarzy mi się teraz z selerem naciowym, kaszą gryczaną i dużą ilością kolendry. I ze zgubionymi kilogramami oczywiście. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dieta SIRT. Sprawdziliśmy ją na własnej skórze (Archiwum prywatne) Podjęłam wyzwanie i zdecydowałam się przetestować sposób odżywiania nazwany przez ekspertów sirtfood diet. Przekonała mnie do tego cała gama zdrowych produktów, które należy spożywać, zbliżające się wakacyjne wyjazdy oraz łatwy dostęp do świeżych warzyw. Do tego autorzy tej diety obiecują, że po każdym tygodniu nowego stylu odżywiania chudnie się około 3 kilogramy, skóra nabiera jędrności, zyskujemy lepsze samopoczucie, czyli jednym słowem młodniejemy i zdrowiejemy. Archiwum prywatne Gdy po 10 dniach stosowania się do zaleceń twórców diety weszłam na wagę, okazało się, że schudłam 4,1 kilograma. Już po trzech dniach nowego sposobu odżywiania się czułam się lżejsza i miałam więcej energii. Kawa, choć można ją pić podczas diety, nie była mi już tak potrzeba. Efekt pobudzenia gwarantowały soki. Wiem, że jeśli nagle przestałabym stosować się do założeń nowej diety, zgubione kilogramy szybko by wróciły. Dlatego nie zamierzam rezygnować na tym etapie i zgodnie z założeniami, pozostać na niej przez kolejne 11 dni. Nowe nawyki jedzenia "zielonego" zamierzam stosować już zawsze. Na czym polega dieta SIRT? Dieta SIRT powstała już w 2016 roku, opracowali ją dwaj naukowcy i dietetycy z Uniwersytetu Surrey w Anglii, Aidan Goggins i Glen Matten. Za szczupłą sylwetkę w tej diecie odpowiedzialne są sirtuiny nazywane też "genami długowieczności i szczupłości". Sirtuiny to są białka, które każdy z nas wytwarza w swoim organizmie. Z badań wynika, że mają pozytywny wpływ na zdrowie oraz proces chudnięcia, bo przyspieszają spalanie tłuszczu i regulują poziom glukozy we krwi. Aby pobudzić je do działania, zgodnie z założeniem naukowców, należy jeść określone produkty: • seler naciowy wraz z liśćmi

• nać pietruszki

• kapary

• szpinak

• rukolę

• kolendrę

• lubczyk

• jarmuż

• czerwoną cykorię

• czerwoną cebulę

• papryczkę chili

• truskawki

• jagody

• soję

• grykę

• pić kawę

• niesłodzone kakao

• oliwę z oliwek extra virgrin

• zielona herbata matcha

• daktyle

• kurkumę

• orzechy włoskie

• czerwone wino

• gorzką czekoladę Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet Dieta SIRT krok po kroku Pierwszy etap diety SIRT trwa 3 dni. Zakłada spożycie 1000 kcal dziennie w postaci 3 zielonych koktajli i jednego posiłku również bogatego w powyższe produkty. Oprócz tego można wypić kawę, zjeść kawałek gorzkiej czekolady i zakończyć dzień lampką czerwonego, wytrawnego wina. Przez cały czas trwania diety bezwzględnie należy pić około 1,5-2 litry wody. Propozycja posiłku:

• Szparagi i cebula czerwona pieczone w piekarniku, posypane chilli

• Serek z orzechów nerkowca

• Warzywa duszone na patelni (czosnek, kapusta pak choi, seler naciowy, koper włoski - bulwa, jarmuż) na oliwie z oliwek, doprawione kurkumą, chili i sosem sojowym

• Całość posypana natką pietruszki i kolendrą Archiwum prywatne Propozycja koktajlu. Składniki trzeba zmiksować: • Połówka pomarańczy

• Łodyga selera

• Kilka listków mięty

• Kiwi

• Kawałek świeżego imbiru

• Kawałek świeżej kurkumy

• Szklanka wody Archiwum prywatne Drugi etap trwa 4 dni i zakłada spożycie 1500 kcal na dobę w postaci 2 zielonych koktajli i 2 posiłków bogatych w sirtuiny. Osobiście nie fiksowałam się na liczeniu kalorii, ale na tym, aby na talerzu znalazło się jak najwięcej zielonych warzyw. Dieta ma na celu wypracowanie zdrowych nawyków i włączenie do jadłospisu tzw. aktywatorów sirtuin. Propozycja posiłku:

Aromatyczny sos curry z mango i strączkami świeżego groszku na mleku kokosowym. W wersji wegetariańskiej może być serwowany z krewetkami lub mięsnej: z kurczakiem. Przepis: Zeszklić cebulę i czosnek na oliwie z oliwek bądź oleju ryżowym. Dorzucić cienko pokrojone plasterki marchewki oraz pokrojone w kostkę mango (może być mrożony owoc). Następnie wlać puszkę mleczka kokosowego i dużą łyżkę pasty z curry i kurkumy, opcjonalnie można dodać pasty z chili. Całość dusić, aż marchew będzie miękka, a mango się rozpuści. Na koniec dorzucić strączki świeżego groszku i podpiekać na chrupko. Danie posypać dużą ilością kolendry, pietruszki i rukoli. Archiwum prywatne Propozycja koktajlu. Składniki trzeba zmiksować: • Mrożone truskawki

• Kilka mrożonych borówek

• Łodyga selera naciowego

• Nać pietruszki

• Szklanka wody Archiwum prywatne Trzeci etap diety trwa 14 dni. Należy w tym czasie pić jeden koktajl oraz jeść 3 posiłki dziennie, bez ograniczeń kalorycznych. Po jego zakończeniu autorzy diety zalecają kontynuowanie odżywiania bogatego w sirtuiny. Aby cieszyć się zdrowiem i szczupłą sylwetką dietę SIRT należy potraktować jako styl życia. Archiwum prywatne "Drastyczna zmiana w diecie może być nieprzyjemna dla jelit i żołądka" W trakcie trwania diety SIRT czuję się lekko i mam energię. Zdarzały się jednak dni, kiedy bardzo bolał mnie brzuch. Jak się okazuje to za sprawą dużej ilości błonnika, z którym jelita nie do końca mogły sobie poradzić. Chcąc tego uniknąć, dietetyk Ewa Sypnik-Pogorzelska radzi, aby bezwzględnie uzupełniać płyny oraz przy problemach z żołądkiem, jeść więcej gotowanych warzyw, mniej surowych. O czym jeszcze warto wiedzieć, stosując dietę SIRT? - W sytuacji, gdy jesteśmy chorzy, mamy różne dolegliwości, zaburzenia metaboliczne, cukrzycę, na własną rękę nie warto zaczynać żadnej drastycznej diety, najlepiej skonsultować się z ekspertem – mówi dietetyk Ewa Sypnik-Pogorzelska. Dodaje, że osoby, które wykonują fizyczną pracę również nie powinny stosować niskoenergetycznej diety. Mogą natomiast włączyć do swoich posiłków produkty bogate w aktywatory sirtuin (np. bogate w polifenole zielone warzywa liściaste, kaszę gryczaną, chili, kurkumę), a wyeliminować produkty mocno przetworzone. - Ja bym nie traktowała tej diety w kategoriach "cudu" ale raczej jako zmiana stylu życia. Warto podejść do niej długofalowo. Dieta SIRT, podobnie jak dieta śródziemnomorska czy dash, ze względu na obecność aktywatorów sirtuin, będzie korzystnie wpływać na nasze zdrowie i jakość życia - twierdzi dietetyk. Archiwum prywatne Wszelkie diety kojarzą mi się z wieloma ograniczeniami. Dieta SIRT przez pierwszy tydzień również była dość drastyczna i być może, gdyby nie praca zdalna, nie zdecydowałabym się na nią. Mimo wszystko polecam ten sposób odżywiania się dla osób chcących zrzucić kilka kilogramów w krótkim czasie, a jeszcze bardziej polecam jego kontynuację, bo na dalszym etapie nie trzeba już liczyć kalorii. Z założenia na tej diecie powinna się poprawić elastyczność skóry oraz wzmocnić włosy i paznokcie. Póki co nie zaobserwowałam u siebie takich efektów. Być może trzeba jeszcze poczekać do końca. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze