Dla Ciebie. W stylu naj!

Jednak bardziej imponującym osiągnięciem jest jego supersmukły profil, który ma tylko 1 cm grubości. To tyle, co ołówek albo mata do jogi! Jak to możliwe? Producent zminimalizował wagę i wymiary urządzenia dzięki kilku sprytnym rozwiązaniom. Po pierwsze zastosował specjalnie zaprojektowany smukły panel OLED, a kamerkę umieścił bezpośrednio w precyzyjnie obrabianej metodą CNC pokrywie, co spowodowało, że jest o 30 proc. cieńsza od modelu poprzedniej generacji. Po drugie, dzięki wykorzystaniu wytrzymałego stopu magnezu i aluminium oraz użyciu szklanej powłoki touchpada zmniejszono grubość klawiatury o kolejne 25 proc. Odchudzono także o ok. 25 proc. dolną część laptopa dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie głównej.