"Dla mojego kraju jestem darmozjadem". Zdradziła, ile dostanie emerytury

Manuela Gretkowska rozpoczęła karierę pisarską na początku lat 90. Zadebiutowała powieścią "My zdies’ emigranty", którą docenił nawet Czesław Miłosz. Wydała 30 poczytnych (nawet za granicą) książek. Ponadto była felietonistką w takich tygodnikach, jak "Newsweek" czy "Wprost" oraz w magazynach dla kobiet m.in. "Cosmopolitan" czy "Elle".

Gretkowska wspomniała w tym samym tekście o bibliotecznych tantiemach . Choć jej książki są bardzo chętnie wypożyczane, to pisarka dostaje zaledwie kilkaset złotych rocznie . Kwotę porównała do miesięcznych opłat za prąd. Dlatego Manuela Gretkowska postanowiła zdobyć fach, z którego będzie w stanie się utrzymać.

"Amatorsko kładłam już kafelki, zdałam w młodości na sztuki piękne, czyli mam wyczucie symetrii. Po 60 godzinach praktyk zawodowych na Pradze dostałam zaświadczenie "zgodne z ustawą Ministerstwa Edukacji w sprawie kształcenia ustawicznego". Jakby co, mam fach w ręku i papier. Myślę o znalezieniu koleżanki po piórze dołującej finansowo, żeby założyć firmę 'Kładziemy kulturalnie'" – dodała prześmiewczo w artykule z NaTemat.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!