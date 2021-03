Nowy wpis Manueli Gretkowskiej nie zostawia złudzeń. "Siła dosłowności literatury"

Gretkowska o procesie Żulczyka

Ujawniono w jednym z serwisów, że prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pisarzowi, który jakiś czas temu w social mediach wyraził się nieprzychylnie o Andrzeju Dudzie. Sytuacja miała miejsce po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Wówczas Duda nie pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa, ale udanej kampanii wyborczej. Żulczyk w swojej wypowiedzi wyraźnie zaznaczył, że polski prezydent "jest debilem". Właśnie to określenie przesądziło o wszczęciu postępowania.

"Mąż Ani Lewandowskiej znanej z Siły (nabywczej) Kobiet pojechał w łachę do Dudy po medal. Prezydenta popierającego deptanie prawa, nie tylko kobiet. […] Tego samego dnia pisarz Żulczyk dowiaduje się, że też będzie miał proces. Prokuratura podała go do sądu. Grozi mu wyrok 3 lat więzienia za "debila". Pisarz odsiedzi je bohatersko za prezydenta? Siła dosłowności literatury i słabość prawa w Polsce" - czytamy we wpisie Gretkowskiej.