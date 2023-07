Dla niej zostawił żonę. Pokazała zdjęcie z partnerem

Nie do śmiechu było jednak rodzinie aktorki, a także znajomym z branży. Kinga Preis szybko zakochała się w Piotrze, co wywołało lawinę plotek. Borowiecki był wówczas żonaty, miał także dziecko. Mimo to mężczyzna zdecydował się zostawić partnerkę i związać się z młodszą o 10 lat artystką.