Dla tych, którzy nie jadą na urlop...

Mówiąc o kolorach i modzie, nie należy również pomijać bardzo istotnej kwestii dodatków – na czele z biżuterią. To właśnie one często decydują o charakterze stroju i potrafią ożywić nawet prostą i stonowaną stylizację. Czasem wybór odpowiednich kolczyków czy bransoletki wprawi cię w iście urlopowy nastrój – nawet jeśli akurat spędzasz dzień w biurze. Niekiedy wystarczy detal, jak nietuzinkowy kolorowy zegarek (wiele intrygujących modeli znajdziesz w ofercie marki Elixa, dostępnej w salonach Apart i na Apart.pl), dyskretna bransoletka na nogę czy ekstrawagancki łańcuszek do okularów. Wakacyjny luz podkreśli również biżuteria w stylu boho – bransoletki z kolorowych kamieni, kolczyki z motywem łapacza snów czy pierścionki o wyrazistej formie. Ważne, by było kolorowo, optymistycznie i nieco nonszalancko!