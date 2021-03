Oglądałam przez kilka godzin TVP Kobieta. Ofertę stacji można scharakteryzować słowem "odświeżanie"

Sukces parodii

Z kolei z parodii autorstwa Klubu Komediowego, którą obejrzało w serwisie YouTube ponad 113 tys. internautów, pochodzą słowa: "Halo dziewczyny! No gdzie jesteście? Dziś nie dołączę do was na proteście" oraz "Kobiety mają prawa, to potwierdzi każdy. Mają prawo do dzieci no i prawo jazdy" podłożone umiejętnie pod oryginalny obraz.