Dlaczego zdradzają kobiety? Oto siedem powodów ich niewierności

Chociaż o zdradzie mówi się najczęściej w kontekście mężczyzn, to badania jasno wskazują, że kobiety szukają wrażeń poza łóżkiem małżeńskim równie często. Co skłania je do niewierności? Wśród siedmiu przyczyn zdrad kobiet wymienia się m.in. zaniedbanie, wygórowane oczekiwania, samotność i przytłoczenie.