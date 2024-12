Dlaczego zęby stają się żółte? Powodów może być kilka

Wybielanie zębów może je podrażniać, dlatego wiele osób z tego rezygnuje. Niektórzy, chcąc mieć piękny uśmiech, decydują się na założenie licówek. To jednak wiąże się z ogromnymi kosztami, na które nie każdy z nas może sobie pozwolić. Okazuje się, że na to, jak prezentuje się nasze uzębienie, wpływa nie tylko ich higiena, ale również to, co spożywamy.

Geny kluczem do pięknego uśmiechu?

Piękny uśmiech to dla wielu z nas priorytet. Nic dziwnego, że zależy nam na tym, by jak najlepiej się zaprezentować. W końcu nie bez powodu mówi się, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, a to jak wyglądamy, może mieć na to ogromny wpływ.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kluczem do śnieżnobiałych zębów najczęściej jest ich odpowiednia pielęgnacja. To ważne, by dbać o to już od najmłodszych lat. W ten sposób będziemy mieli pewność, że będą nie tylko w dobrej kondycji, ale również pięknie się prezentowały. Zdarza się, że czasami i to nie pomaga. Okazuje się, że może mieć to związek z naszymi genami.

"Niektórzy z nas rodzą się z niezwykle grubą warstwą szkliwa, a niektórzy z nas naturalnie mają bardzo cienką warstwę" - zdradzili w rozmowie z portalem LADbible przedstawiciele kliniki Naenae.

Tego lepiej unikać, jeśli marzysz o białych zębach

Jeśli zależy nam na białych zębach, warto zwrócić uwagę również na to, co jemy i pijemy. Nie wszyscy powiem wiedzą, że istnieją produkty, które mogą mieć ogromny wpływ na ich kolor. Tak też jest w przypadku kawy, herbaty oraz wina. Nawet jeśli zdecydujemy się na profesjonalne wybielanie, może okazać się, że przez picie tych właśnie napoi, efekt nie utrzyma się tak długo, jakbyśmy tego chcieli.

Oprócz tego należy uważać także na inne barwiące produkty, do których zaliczamy m.in. buraki, czekoladę, wiśnie, a nawet cynamon.

