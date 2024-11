Zęby robią się żółte? Dentysta mówi o nagminnym błędzie

Specjalista z Uniwersytetu Columbia, dr Ezzard Rolle, zaleca z kolei, aby wstrzymać się z myciem zębów tuż po spożyciu kwaśnych oraz ostrych produktów. Substancje kwaśne w jamie ustnej mogą osłabiać szkliwo, jeśli zęby będą szczotkowane bezpośrednio po ich spożyciu. Zamiast tego, najlepiej przepłukać usta wodą, co przyczynia się do remineralizacji szkliwa.

Podstawowe zasady higieny jamy ustnej obejmują mycie zębów co najmniej dwa razy dziennie, a najlepiej po każdym posiłku. Nie zawsze jednak powinno się to robić od razu, szczególnie po spożyciu pokarmów, takich jak owoce, soki, cukierki i napoje gazowane.

