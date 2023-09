Długo jej się opierał. Przestał i nie pożałował

Po zakończeniu zdjęć do słynnego serialu Gajos przeprowadził się do Warszawy. Tam poznał z kolei Ewę Miodyńską – aktorkę i piosenkarkę, pracującą wówczas w Teatrze Syrena. Wszyscy wokół twierdzili, że jest dla niego idealną kandydatką na żonę. Kobieta była ponoć bardzo opiekuńcza, a nawet zrezygnowała z kariery, by stworzyć dla aktora idealne ognisko domowe. Niestety to małżeństwo także nie przetrwało próby czasu.