Długo rozmawiał z Elżbietą II. Poruszająca obietnica księcia Karola

Wzruszająca rozmowa królowej Elżbiety II z księciem Karolem

"Królowa i Karol spotkali się na początku roku i pragmatycznie rozmawiali o tym, czy i kiedy powinna ustąpić z tronu. To była niezwykle trudna i poruszająca rozmowa, ale wiedzieli, że muszą ją przeprowadzić. (...) Karol spędził całe swoje życie na uczeniu się od matki, co to znaczy być monarchą, i zapewnił ją, że kiedy jego czas objęcia tronu nadejdzie, zrobi wszystko, aby królowa była z niego dumna" - informuje jeden ze specjalistów badających stosunki w rodzinie królewskiej w "New Idea Magazine".