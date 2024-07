Długo ukrywała, z kim jest w związku. Ślub wzięła w tajemnicy

Aktorka i jej przyszły mąż poznali się w 2013 roku w Teatrze Kwadrat. Chociaż nie grywali w tych samych spektaklach, częste wyjazdy z teatrem sprawiły, że artyści zbliżyli się do siebie. W pewnym momencie para zaczęła pojawiać się wspólnie na branżowych imprezach. Wcześniej jednak długo ukrywali swój związek.

26 września 2015 roku zakochani postanowili stanąć na ślubnym kobiercu. Nie była to jednak wielka impreza, o której rozpisywały się wszystkie tabloidy. Artyści postanowili zorganizować skromną ceremonię poza stolicą. Na wesele zaproszono tylko najbliższą rodzinę oraz przyjaciół.

