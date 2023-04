Do dziś wspomina wpadkę na swoim weselu. "Cała sala się śmiała"

Nadszedł dzień ślubu. Anita wstała skoro świt, żeby jak najlepiej przygotować się do ceremonii. Po kilku godzinach układania fryzury i nakładania makijażu udała się wraz z bliskimi jej kobietami do urzędu. Tuż po przysiędze odetchnęła z ulgą. - Największy stres miałam za sobą. Przyszedł czas na zabawę, a tego już nie dało się przecież zepsuć. Szkoda, że nie wiedziałam wtedy tego, co teraz - przyznaje zamyślona.