Do tej pory byli poszkodowani. Skorzysta duża grupa emerytów

Podwyżka najniższych świadczeń

Przyjęta w listopadzie br. nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach przyniesie podwyżki dla osób pobierających najniższe świadczenia. Mają one wzrosnąć o ok. 250 zł brutto. Jak czytamy w serwisie Biznes Interia - świadczenie wynoszące obecnie 1338,44 brutto wzrośnie do 1588,44 zł.