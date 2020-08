Doczekała się drugiego przeszczepu twarzy. Poruszająca historia Carmen Blandin Tarleton

"Jestem podekscytowany" – powiedziała Tarleton w rozmowie telefonicznej z Associated Press. Kobieta wciąż wraca do siebie po operacji, ale nie odczuwa już ogromnego bólu, który towarzyszył jej w ostatnich miesiącach. "To nowy rozdział w moim życiu. Czekałam prawie rok. Jestem naprawdę szczęśliwa. Tego potrzebowałam" – dodała.

Lekarz, który pomógł Blandin Tarleton za pierwszym razem, wahał się, czy znów powinien to robić. Jak podają amerykańskie media, początkowo planował operację rekonstrukcyjną, aż do rozmowy ze swoim zespołem. To on przekonał Bohdana Pomahaca do kolejnego przeszczepu, wiedząc, jak wcześniejszy zmienił życie Carmen. "Naprawdę chciała znów spróbować" – wspominał Pomahac. Operacja trwała 20 godzin, a udział w niej brało 45 specjalistów.